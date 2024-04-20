«Больниц не будет»: в Госдуме высказались о поручении Путина по ОМС Депутат Арефьев: трата средств ОМС на зарплаты оставит больницы без лекарств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инициатива о направлении средств обязательного медицинского страхования (ОМС) на зарплаты медработникам является неэффективной, поделился мнением с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Парламентарий объяснил, что такое перераспределение денег оставит медучреждения без медикаментов и диагностического оборудования.

Перекладывать деньги из одного кармана в другой — самое неблагодарное дело. Дело в том, что деньги медицинского страхования пойдут на зарплаты, значит, они не пойдут на медикаменты, диагностическое оборудование. Зарплата будет, а больницы не будет. Я не знаю, почему они так сделали, — сказал он.

Арефьев отметил, что при распределении средств не принято переадресовывать их из одной статьи на другую. По его словам, для того чтобы повысить зарплаты медработникам, необходимо увеличивать ассигнование ФМС, бюджетных фондов, это позволит организовать «полнокровную» работу больниц, обеспечив ее и медикаментами, и оборудованием, и достойной оплатой труда персонала.

А просто так отказывать в ремонте и оборудовании, чтобы повышение зарплаты... Я не против повышения зарплаты. Но не таким способом. Будут получать зарплату, а больница работать не будет без перевязочного материала, оборудования, — добавил депутат.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству и региональным властям направлять средства ОМС на зарплаты медработникам в приоритетном порядке. Глава государства также попросил установить мониторинг кадрового обеспечения организаций первичного звена здравоохранения.