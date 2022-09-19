В Госдуме отреагировали на обещание Зеленского «вернуть» Ялту и Евпаторию Депутат Белик призвал Зеленского «вынырнуть из параллельной реальности» после обещаний «вернуть» Ялту

Фото: President Of Ukraine

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора «вынырнуть из параллельной реальности» после его обещаний «вернуть» Ялту, Евпаторию и Джанкой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя соответствующее видеообращение политика. Парламентарий подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. Собеседник отметил, что систематические угрозы лидера соседнего государства «по степени абсурда превосходят одна другую».

Эти заявления призваны поддерживать в информационном поле видимость того, что у киевского режима все идет по плану, и направлены на запугивание населения территорий, которые находятся под контролем России. И чем больше территорий освобождает наша страна, тем больше амбициозных планов транслирует Зеленский. Мы не раз наблюдали, как лживо официальный Киев преподносил очевидные факты, — подчеркнул Белик.

По его словам, президент Украины играет роль «воинственного главнокомандующего» и в своих заявлениях имеет право на гораздо большую свободу, чем представители коллективного Запада, а им выгодно противостояние Киева и Москвы «до последнего украинца».

Но чтобы противостояние продолжалось, необходимо чем-то его подкреплять, пусть даже и подобными заявлениями. Наша страна же доведет специальную военную операцию до достижения всех обозначенных целей, что же касается упоминания Крыма в этом словесном потоке, то Зеленскому пора вынырнуть из параллельной реальности, потому что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда, — подытожил Белик.

Накануне Зеленский рассказал о планах Киева «вернуть» под свой контроль Мариуполь, Мелитополь, Херсон, Донецк, Горловку, Луганск, а также Джанкой, Евпаторию, Ялту. По его словам, в этом случае данные города «зазвучат еще громче».

Расположенный в Крыму город Джанкой никогда не окажется вновь в составе Украины, заявил ранее NEWS.ru глава администрации населенного пункта Игорь Ивин, комментируя видеообращение президента страны Владимира Зеленского, который пообещал «вернуть» Мелитополь, Мариуполь, Донецк, а также Евпаторию, Ялту и Джанкой.