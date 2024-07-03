В Госдуме оценили возможности Китая закончить СВО одним звонком Депутат Чепа: Россия четко изложила условия переговоров с Украиной

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин четко изложил условия, которые удовлетворят Москву на переговорах с Украиной, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул, что, если кто-то из политиков, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, возьмут на себя ответственность за выполнение этих условий и сообщат об этом российскому лидеру, разговор будет серьезным.

Я думаю, Владимир Путин высказал условия, которые удовлетворят Россию на переговорах. Если какой-то руководитель страны возьмет на себя ответственность, что эти условия будут выполнены, позвонит и скажет об этом президенту Путину, я думаю, это будет серьезный разговор, — высказался Чепа.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что один телефонный звонок Си Цзиньпина может закончить украинский конфликт. Он высказал мнение, что Путин «был бы вынужден» согласиться на мирные переговоры, получи он соответствующий совет от китайского лидера.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак позже сообщил, что Киев не готов идти на компромиссы с Москвой по вопросу завершения конфликта на Украине. По его словам, это касается, в том числе, изменения границ страны.