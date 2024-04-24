В Госдуме оценили возможное расширение БРИКС Депутат Новиков: расширение БРИКС будет зависеть от итогов саммита в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, 24 августа 2023 года

Возможное расширение БРИКС будет зависеть от итогов саммита в России, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, есть разные взгляды на перспективы вступления в союз новых стран.

Возникает внутренняя дискуссия относительно дальнейших перспектив вступления в БРИКС новых стран. Есть, к примеру, разница в позициях Индии и Китая. Существует точка зрения, что расширение союза до бесконечности несколько размоет его цели, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что существует и другое мнение, что только такая мощная организация, как БРИКС, сможет сыграть роль в создании многополярного мира. Разговоры о возможном расширении союза идут на фоне начавшегося в последние годы процесса, в рамках которого многие страны высказали желание вступить в объединение.

Новиков добавил, что все будет зависеть от итогов саммита в России, поскольку, вероятно, будут обговорены критерии вступления в БРИКС.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что, если Шри-Ланка станет частью БРИКС, она поможет значительно укрепить объединение. В частности, страна обеспечит БРИКС сельскохозяйственной продукцией, в которой Россия нуждается. Беляев обратил внимание, что на сегодняшний день РФ испытывает трудности во взаимодействии с Турцией и Египтом.