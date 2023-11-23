В Госдуме оценили перспективы коронавирусного локдауна в России Депутат Куринный: ковидные ограничения на федеральном уровне не нужны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уровень заболеваемости коронавирусом и сезонными инфекциями в России не настолько высок, чтобы вводить ограничения на федеральном уровне, считает заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. В разговоре с Lenta.ru депутат высказал мнение, что ограничительные меры если и необходимы, то только в регионах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

На федеральном однозначно не нужно. Речь идет пока о региональных проблемах. Там, где эпидемический порог превышен, действия достаточно отработанные, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что у региональных властей есть проверенный действенный набор мер борьбы с ростом заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе коронавируса и гриппа. Это, в частности, введение масочного режима и ограничение проведения массовых мероприятий. Так, в зависимости от уровня заболеваемости масочный режим можно вводить в медицинских учреждениях и на общественном транспорте.

По своим патогенным свойствам сегодня коронавирус приближается к привычному нам вирусу гриппа, я думаю, в разряд этих вирусов он и встраивается. Ничего сверхъестественного не нужно, — подчеркнул Куринный.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не планируется введение масочного режима на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Представитель Кремля отметил, что рекомендации от специалистов на этот счет не поступали.