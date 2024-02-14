В Госдуме оценили идею уравнять логопедов и психологов с врачами Депутат Тумусов: нужно уравнять работников с немедицинскими специальностями и врачей

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Предложение расширить перечень специалистов без медицинского образования, имеющих наравне с врачами право на оказание медицинской помощи, будет полезным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. В беседе с «360» он подчеркнул, что допуск к медицинской реабилитации пациентов таких специалистов, как логопеды, психологи и физиотерапевты, поможет скорейшему восстановлению здоровья больных. Как отметил парламентарий, реабилитация является очень важной и обязательной фазой лечения.

Сейчас это особенно важно для участников специальной военной операции и других людей, которые, к примеру, стали инвалидами. Реабилитация в этом случае — одна из наиболее действующих и главных вещей. <...> Психологи, логопеды и физиотерапевты действительно оказывают своеобразную медицинскую помощь россиянам после перенесенного заболевания, ранения или травмы, — пояснил депутат.

По его мнению, таких специалистов можно смело приравнять к врачам и соответствующая инициатива является правильным решением. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, позволяющий с 1 марта уравнять врачей и работников с немедицинским образованием, в том числе клинических психологов, логопедов и специалистов по физической реабилитации.

Ранее директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала, что специалисты центра прибегают к нестандартным невербальным методам поддержки при работе за рубежом с людьми, которые не говорят по-русски. Она уточнила, что это может быть предложение нарисовать или слепить свое эмоциональное состояние или попробовать визуализировать стресс при помощи специального оборудования.