В Госдуме оценили идею сделать из сельских почтальонов фельдшеров Депутат Нилов: почтальонам нужна допподготовка для работы фельдшерами в селах

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Почтальонам потребуется дополнительная подготовка для работы фельдшерами в селах, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что элементарные вещи почтальоны делают уже и сегодня: могут помочь, проинформировать или что-то привезти.

Что касается работы медиков, для этого требуется образование. Надо понимать, что элементарные вещи почтальоны делают и сегодня. Я считаю, этот вопрос нужно всесторонне обсудить с руководством Минздрава, насколько готовы совмещать прежде всего люди пенсионного возраста, — пояснил депутат.

Нилов рассказал, что в одном из регионов в Саратовской области отделение «Почты России» освободили от местного налога, чтобы эти деньги направляли на поддержку сельских сотрудников. По мнению парламентария, этим путем нужно двигаться и в других регионах. Он добавил, что важно оптимизировать работу.

Главное — оптимизировать работу, чтобы привыкшие получать корреспонденцию граждане, привыкшие получать пенсию не на карту пенсионеры, которые просто ждут общения с почтальоном, имели возможность это сделать. Вопрос совмещения требует дополнительных знаний, — заключил Нилов.

Депутат Госдумы Сергей Леонов ранее сообщил, что в России не хватает хирургов, анестезиологов-реаниматологов, лор-врачей, акушеров-гинекологов, а также кардиологов и педиатров. Он подчеркнул, что первые две категории относятся к «рисковым» специальностям.