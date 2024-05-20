В Госдуме оценили идею ликвидировать единственный в Европе филиал МГУ Депутат Берулава: надо поддержать министров в решении ликвидировать филиал МГУ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Необходимо поддержать российских министров в решении ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе, считает член комитета Госдумы по вопросам просвещения Михаил Берулава. В разговоре с NEWS.ru депутат отметил, что такое решение навряд ли связано с политикой. По мнению парламентария, идея могла быть предложена в связи с необходимостью поменять стратегию образовательной системы.

Я считаю, что такое решение не связано с политикой. Наверное, причина в том, что в ближайшие два-три месяца мы должны создать новое, измененное содержание учебных предметов и образования в целом, а также поменять стратегию. За это несут ответственность наши министры. Если они определили, что вот так надо, то я считаю, надо поддержать их, — высказался Берулава.

Минобрнауки ранее предложило ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе. Проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов. Филиал расположен в городе Копер в Словении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реформа высшего образования в стране связана с запросами работодателей и выстраиванием приоритетов. По его словам, перевод студентов из-за рубежа в российские вузы не потребует перехода на ступень ниже. Глава государства отметил, что в некоторых направлениях необходимо вернуться к образовательной системе времен СССР.