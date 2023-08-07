В Госдуме объяснили запрет Верховного суда на УЗИ без направления врача Депутат Леонов: в государственной клинике не могут сделать УЗИ без назначения врача

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ультразвуковое исследование (УЗИ) в 99% случаях проводится врачом, поэтому формулировка Верховного суда РФ о запрете на процедуру без направления специалиста выглядит странно, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Депутат объяснил это решение тем, что пациент сам себе назначил УЗИ, пришел в клинику, получил отказ и в ответ подал в Верховный суд.

Формулировка очень странная. УЗИ проводится врачом. Он может назначить УЗИ пациенту, в 99% случаев процедуру назначают специалисты. УЗИ могут провести в рамках диспансеризации, если есть подозрения на какое-то заболевание. Есть люди, которые сами себе назначают УЗИ, идут в государственную поликлинику или больницу, человеку отказали и подали в Верховный суд. Я так себе это представляю, — сказал Леонов.

Депутат добавил, что обычно в частной клинике пациенту «могут сделать все, что он захочет», но в государственной клинике не могут провести УЗИ без назначения врача.

Само УЗИ не может навредить пациенту, это совершенно безвредная процедура, это не рентген и компьютерная томография. Не думаю, что Верховный суд может решать за Минздрав. Если только в Минздраве есть четкие рекомендации, что без назначения врача УЗИ не делается, — заявил Леонов.

Ранее Верховный суд РФ запретил россиянке проводить УЗИ без направления врача. Незадолго до этого женщина обратилась в суд после отказа в процедуре. По ее словам, поход к врачу за направлением отнял бы у нее время. Она также считает, что требование направления от врача на УЗИ ограничивает ее права. В суде посчитали эти доводы несостоятельными.