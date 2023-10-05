В Госдуме объяснили, зачем вводить в России социальный рейтинг граждан Депутат Наумов: социальный рейтинг поможет отделить пьяниц от ударников труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система социального рейтинга поможет государству определить, кто из россиян «пьяница, отщепенец, неопрятный человек», а кто ударник труда, семьянин, преуспевающий специалист или предприниматель, рассказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он отметил, что благодаря подобным технологиям власти смогут поощрять ведущих здоровый образ жизни и тех, кто работает.

Мы смотрим, как ведут себя наши знакомые, коллеги, соседи и невольно оцениваем их. Один — пьяница, отщепенец, неопрятный человек, а другой — ударник труда, семьянин, успешный специалист или предприниматель. <...> Государство будет поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни, работает, создает семью, исполняет гражданский долг. Те, кто этого не делает, никак наказываться, конечно, не должны, все их права сохраняются, но и бонусов они не получат. При этом ничто не мешает перейти из группы в группу, — добавил Наумов.

Парламентарий призвал не политизировать систему социального рейтинга, так как ее задача заключается в стимулировании качеств, которые «позволяют государству меньше тратить».

Например, гражданин, который занимается спортом и следит за здоровьем, с меньшей вероятностью будет брать больничный, он позже выйдет на пенсию, он дольше проживет. Семьянин обеспечивает своих детей. Государству такое поведение просто выгодно, и оно его поощряет, — объяснил Наумов.

По его словам, такие системы оценок уже существуют, но выполняют очень узкую задачу — например, межбанковский кредитный рейтинг.

Если человек постоянно занимает деньги и не возвращает, у него нет постоянной работы, то ему чаще отказывают в новых кредитах. Но это никак не влияет на его права и свободны, не выделяет среди других граждан, — подытожил депутат.

Издание «Афиша Daily» сообщило, что в Российском государственном социальном университете (РГСУ) разработали и уже начали тестировать систему социального рейтинга «Мы». Первыми пользователями тестовой версии программы стали студенты вуза: участники проходят анкетирование, отвечая на вопросы об образовании, наличии детей, источниках дохода, льготах, кредитной истории, судимости, наличии аккаунтов в социальных сетях, знании языков и т. д.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года длительность трудовой недели у россиян составила 38 часов 30 минут. Это рекордный показатель с 2010 года. При этом в 2022 году россияне в среднем трудились 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021-м — чуть менее 38 часов.