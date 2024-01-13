В Госдуме объяснили, зачем России понадобились 10 тысяч кенийцев Депутат Нилов: кенийцы смогут работать в РФ на стройках и в сельском хозяйстве

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Кенийцы смогут устроиться на работу в России на стройках, предприятиях общепита, а также в сельском хозяйстве и в сфере обслуживания, рассказал NEWS.ru руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что 10 тысяч граждан африканской страны — не такая большая цифра на фоне общего миграционного потока, в том числе из страх бывшего СССР.

Мы находимся в уникальной ситуации: у нас крайне низкая безработица, мы нуждаемся в дополнительных трудовых ресурсах, дисбаланс рынка труда сохраняется. И, полагаю, там, где потребность есть — сфера обслуживания, общепит, сельское хозяйство, строительство — возможно, именно там найдут свое применение кенийцы, — добавил Нилов.

Он подчеркнул, что востребованность кенийцев на российском рынке труда зависит от запросов работодателей. По его словам, планы африканского государства отправить в РФ своих граждан является продолжением и усилением сотрудничества РФ и Африки.

Не зря в СССР, да и сегодня, огромное количество иностранных студентов проходят обучение в России, посмотрите, сколько лидеров стран имеют российское образование. С Африкой у нас выстраиваются принципиально новые отношения. В прошлом году у нас прошли два крупных международных мероприятия с участием делегаций африканских стран, — отметил Нилов.

Ранее пресс-секретарь президента Кении Хусейн Мохамед в Twitter (X) заявил, что власти страны направят в Россию около 10 тысяч своих граждан для дальнейшего трудоустройства. По его словам, Найроби собирается заключить двусторонние трудовые соглашения с несколькими странами, в том числе с Россией.