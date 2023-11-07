В Госдуме объяснили страх европейских «винтиков» перед «копиями Путина» Депутат Журавлев: ЕС назовет копией Путина любого «зажигательного лидера»

Фото: Kremlin.ru

ЕС назовет «копией» президента РФ Владимира Путина любого «зажигательного лидера» в Европе, так как государствами на континенте давно не руководили политики, работающие ради процветания своей страны, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По мнению парламентария, подобные игроки интереснее для людей, чем «толпы одинаковых евробюрократов».

Все привыкли, что у власти целых государств в ЕС оказываются почти случайные активисты, а не настоящие, зажигательные лидеры, работающие на процветание своих стран. Румынский деятель Чолаку — как раз из такой серой массы, которую пугает появление «копии Путина». Ведь она в разы интереснее и зажигательнее для народа, чем толпы одинаковых евробюрократов, похожих друг на друга, как одинаковые винтики, только что сошедшие с конвейера, — отметил Журавлев.

Ранее премьер-министр Румынии Марсель Чолаку заявил, что в случае поражения Украины в противостоянии с Россией среди политиков в Евросоюзе появятся «копии» Путина. Глава румынского правительства призвал страны Европы объединиться для того, чтобы не допустить такого сценария.

Чолаку указал, что его страна продолжит оказывать многоплановую поддержку Киеву, несмотря на «политические издержки» и признаки усталости от конфликта, которые демонстрируют европейские чиновники. По его словам, издержки от помощи Украине не так существенны, как «прецедент», который создаст победа России в СВО.