В Госдуме объяснили, почему в России не заблокирован YouTube Депутат Горелкин: блокировку YouTube сложно технологически реализовать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеохостинг YouTube до сих пор не заблокирован, так как это сложно технологически реализовать, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на панельной дискуссии в рамках международного форума «Диалог о фейках». При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, после ограничения работы других платформ «социальные эффекты были минимальные».

Те, кто говорят, что «давайте сегодня YouTube заблокируем», просто не понимают, о чем они говорят. Я бы с удовольствием сам был бы в первых рядах и кричал бы на эту тему, но сегодня это технологически очень сложно реализуемо, — подчеркнул он.

Ранее Горелкин предложил сотовым операторам отменить безлимитный доступ к YouTube. По его мнению, такой шаг позволит сотовым операторам снизить износ оборудования. Парламентарий выразил уверенность, что ФАС не будет против совместного решения участников рынка о ликвидации этой опции и подсчете трафика с YouTube на равных условиях с российскими сервисами. В свою очередь зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявлял, что IT-гигант Google и принадлежащий ему YouTube будут заблокированы в России после того, как в стране появятся отечественные аналоги.