В Госдуме объяснили, почему Киев скрывает ужасную статистику потерь ВСУ Депутат Шеремет: реальные потери ВСУ способны повергнуть украинцев в шок

Реальные потери ВСУ могут повергнуть украинцев в шок, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По этой причине, отметил он, Киев скрывает ужасную статистику, сообщает РИА Новости.

Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери, — заявил Шеремет.

Он отметил, что Зеленский является безответственным руководителем, а также «трусом и предателем». По словам парламентария, «виртуальные заявления» украинского лидера о потерях призваны поднять боевой дух измотанных и деморализованных войск ВСУ после «мясных штурмов».

25 февраля на пресс-конференции в Киеве Зеленский впервые обнародовал цифры погибших с начала СВО солдат ВСУ — 31 тысяча человек. Назвать потери ранеными и пропавшими без вести он отказался. При этом в США еще летом 2023 года заявляли, что ВСУ потеряли около 70 тысяч человек, были ранены или пропали без вести еще 100–120 тысяч солдат.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, в свою очередь, отмечал, что, говоря о 31 тысяче погибших солдат ВСУ, президент Украины «врет как сивый мерин». Он напомнил данные о 320 тысячах погибших украинских бойцах, приведенные главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.