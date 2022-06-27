«За ними страна»: в Госдуме обвинили журфак МГУ в обучении иноагентов Глава СРЗП Сергей Миронов и спикер Госдумы Вячеслав Володин сошлись в оценках роли преподавателей университетов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На парламентских слушаниях о развитии российской системы высшего образования, которые прошли в Госдуме, прозвучало обвинение в адрес факультета журналистики МГУ. Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что преподаватели учреждения недостаточно поддерживают действия российских властей. Спикер Госдумы даже предложил «взять и уйти» сотрудникам вузов, которые не поддерживают военную операцию.

Миронов заявил, что на журфаке МГУ «шельмуют тех, кто поддерживает президента, и студентов, и преподавателей, которые не боятся об этом говорить».

Преподаватель, читая лекцию, приводит пример, что источники фейков — это канал «Россия 1», Первый канал, РИА Новости. Это что такое? <...> Эти студенты потом пойдут работать в оппозиционные СМИ? И не случайно получается, что в списке иноагентов Минюста из 25 журналистов 12 — выпускники журфака МГУ, — сказал руководитель третьей по численности фракции нижней палаты.

В зале в этот момент находился ректор МГУ Виктор Садовничий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») поддержал Миронова и высказал недовольство «тем, что происходит, когда, занимая государственные должности, начинают использовать свое рабочее место для пропаганды в интересах других государств». Он попросил ректоров обратить на это внимание.

Сегодня наши солдаты и офицеры защищают Россию, защищают ее безопасность, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать: за ними страна, за ними народ. Поэтому тот, кто начинает все это искажать, и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, он должен взять и уйти, — добавил Володин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с NEWS.ru согласилась с коллегами: она уверена, что людям, не поддерживающим действия российских властей, не следует получать зарплату из бюджета.

Если человек считает, что спецоперация не нужна, мы противники спецоперации — вы получаете бюджетные деньги. Тогда честно скажите: ребята, мы в таком государстве, которое мы не признаем, отказываемся получать бюджетные деньги — и увольтесь, — сказала политик.

Сергей Миронов не уточнил, о каком именно «шельмовании» он говорит.

Собеседник NEWS.ru из числа сотрудников журфака МГУ рассказал, что на факультете очень широкий спектр взглядов. Есть среди преподавателей те, кто публично поддерживает деятельность российских войск. Есть и те, кто выступает против. Так, сын бывшего декана факультета журналистики Ясена Засурского Иван в мае покинул свою должность завкафедрой и переехал в Соединенные Штаты. Он объяснил свой отъезд беспокойством по вопросам изменений климата.

Кто конкретно каких взглядов придерживается — личное дело каждого. Никаких специальных установок нет. На уровне кафедры никаких указаний, что говорить, а что — нет, какую политинформацию проводить, — сказал собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат филологических наук Антон Назаров, преподававший на факультете журналистики, в разговоре с NEWS.ru ответил на слова Миронова. По его словам, фейковую информацию, если ее недостоверный характер подтвержден, можно приводить в качестве примеров вне зависимости от того, в каком СМИ эта информация появилась.

Если речь идет о каком-то фокусе в одну сторону, то речь идет как минимум о непрофессионализме самого преподавателя. Именно непрофессионализм преподавателей должен становиться причиной разрыва трудовых отношений, — заключил он.

NEWS.ru направил запрос в пресс-службу факультета журналистики МГУ.

Случаи, когда преподаватель вуза лишался работы после выступления против военной операции на Украине, уже были. Так, в мае Казанский федеральный университет отказался продлевать контракт с доктором физико-математических наук Наилем Фаткуллиным. Это произошло после распространения открытого письма, в котором профессор критиковал действия российской армии.

Похожая история произошла с преподавателем курса «Критическое мышление» РАНХиГС Денисом Грековым. Профессор написал в соцсети пост с осуждением военной операции, после чего руководство университета попросило его уволиться.

В то же время в начале марта Российский союз ректоров опубликовал обращение в поддержку военной операции. Его подписал в том числе ректор МГУ Виктор Садовничий, который возглавляет союз. Сейчас это письмо удалено с сайта объединения, но его текст доступен в архиве.