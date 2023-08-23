В Госдуме не поддержали инициативу о найме госслужащих с помощью ИИ Депутат Госдумы Хинштейн: говорить о найме силами ИИ некорректно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Наем государственных служащих с помощью технологий искусственного интеллекта некорректен, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, такая оценка применима и к другим сферам.

Ранее сообщалось, что Минцифры России планирует провести эксперимент по использованию ИИ для отбора сотрудников на государственную службу. Информация подтверждается проектом постановления, опубликованном на федеральном портале нормативно-правовых актов. Эксперимент планируется провести в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года, а также с 2 марта по 1 ноября. Комментируя эти сведения, депутат Александр Хинштейн заявил, что такой набор сотрудников некорректен.

Даже если это эксперимент, говорить именно о найме силами ИИ некорректно. И не важно, касается это будущих сотрудников в правительстве или других сферах, — заявил он.

В то же время парламентарий допустил использование искусственного интеллекта для анализа анкет и возможных кандидатур. Окончательный выбор же должен быть за человеком, так как это позволит набирать настоящих профессионалов своего дела, подытожил он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что в области искусственного интеллекта наблюдается сокращение дефицита кадров. Для полного преодоления нехватки таких специалистов необходимо готовить около 10 тысяч человек в год, считает он.