В Госдуме не исключили новой мобилизации Депутат ГД Соболев: если боевые действия перейдут на территорию РФ, потребуется полная мобилизация

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виктор Соболев предположил, что если боевые действия перекинутся с Украины на территорию России, будет объявлена полная мобилизация, сообщает «Подъем». По его словам, для этого потребуется новый указ президента России.

Если как сейчас, военные действия только на территории Украины, я думаю, мобилизации, которая состоялась, будет достаточно. А если агрессия со стороны западных стран будет наращивать усилия против России, безусловно, нужна будет мобилизация. Но если обстановка будет развиваться негативно, нам нужна будет, наверное, уже не частичная, а полная мобилизация. И тогда, конечно, будет новый указ, — заявил он.

Соболев также пояснил, почему не нужен указ о завершении частичной мобилизации.

Указ был [о начале мобилизации], в нем было все сказано: сколько призвать для выполнения таких-то задач. Указ выполнен, зачем еще один указ? — сказал Соболев.

Президент России Владимир Путин 31 октября заявил о завершении частичной мобилизации в России. Глава государства на пресс-конференции рассказал, что обсудит с юристами необходимость специального указа об этом. Тем не менее сенатор Андрей Клишас 1 ноября сообщил, что такой указ не потребуется, что подтвердил и представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь юрист Павел Чиков напомнил, что, в отличие от военного положения, введение и отмена которого прямо прописаны в законе, окончание мобилизации ничем не предусмотрено. Он также предположил, что официальное прекращение мобилизации лишит власти возможности отдельно инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся.