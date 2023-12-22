В Госдуме назвали замену для термина «антироссийские санкции» Депутат ГД Гаврилов назвал санкции против РФ «незаконными рестрикциями»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следует отказаться от использования термина «санкции», говоря о мерах других государств против России, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Своим мнением на этот счет он поделился в комментарии для NEWS.RU.

Надо отказаться от того, чтобы называть санкциями меры других государств против России, которые применяются вопреки международному праву. Это никакие не санкции, это незаконные рестрикции, — уточнил он.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениями Сергей Гаврилов добавил, что санкции являются прерогативой Совета безопасности ООН, и их введение другими структурами — нарушение международного права.

Ранее Швеция присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России. В кабмине страны пояснили, что в числе новых лиц, попавших под рестрикции, военнослужащие, руководители компаний, связанных с военной и промышленной отраслями в РФ, а также члены российской избирательной комиссии. В Швейцарии добавили, что импорт российских алмазов в страну и без того значительно сократился с начала СВО.

Страны ЕС утвердили 12-й пакет санкции против России 18 декабря. В список включили 61 человека и 86 компаний. Также добавилось нововведение по импорту российских алмазов — с 1 января 2024 года в Европе будет действовать соответствующий запрет.