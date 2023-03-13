В Госдуме назвали условие для начала переговоров с Украиной Депутат ГД от Крыма Шеремет: переговоры Москвы и Киева начнутся после смены власти на Украине

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Переговоры Москвы и Киева начнутся после смены власти на Украине, такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с URA.RU. По его словам, в США на фоне усталости уже задумались об этом и скоро представят на смену действующему президенту Владимиру Зеленскому «новую тряпичную куклу», чтобы удержать под контролем страну.

... Считаю, что одним из условий начала переговоров по Украине должно стать условие смены их власти. Уверен, что об этом задумались уже и в Вашингтоне, изрядно подустав от прыти взращенного ими иуды Зеленского, — сказал Шеремет.

Ранее политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что Запад рано или поздно подтолкнет президента Украины к переговорам с Россией. По его мнению, это может произойти из-за серьезных потерь в Вооруженных силах Украины, при этом не факт, что Москве в таком случае будут нужны переговоры с Киевом.

9 марта Зеленский заявил, что не находит никаких обстоятельств, чтобы говорить с президентом РФ, поскольку у Киева «нет уверенности в нем, он не держит слово». При этом украинский лидер не исключил, что продолжение конфликта между двумя странами способно спровоцировать начало третьей мировой войны.