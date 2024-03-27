В Госдуме назвали статус, который необходимо срочно присвоить Украине Депутат Журавлев потребовал признать Украину террористической организацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru предложил признать все государство Украина террористической организацией, а не только СБУ. Парламентарий добавил, что Киев постоянно покушается на жизнь гражданского населения РФ.

Я много раз призывал к тому, чтобы террористической организацией объявить всю Украину, а не только СБУ. Киев постоянно пытается покушаться на жизнь гражданского населения России. Это именно терроризм, иначе не назвать. Наша страна такими вещами не занимается. А если Украина получит такой юридический статус, то и все связи с ней будут запрещены, пособников будут выявлять и наказывать российские спецслужбы по всему миру и финансирование перекрывать, — отметил Журавлев.

Накануне директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след. Он уточнил, что специалисты будут и дальше прорабатывать эту версию, чтобы выяснить правду. Пока есть все основания говорить о причастности украинской стороны к этой трагедии.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков пообещал NEWS.ru, что Москва ответит на причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле», руководители украинского государства будут наказаны. По его словам, самый адекватный ответ должен быть на поле боя, поэтому необходимо побеждать в специальной военной операции и выполнять все ее задачи.

Также Цеков резюмировал, что власть на Украине необходимо устранить после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Киев же свою причастность к атаке опроверг. Представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что говорить об этом бессмысленно, пока идет следствие.