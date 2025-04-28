В Госдуме назвали способ сократить разницу доходов учителей и курьеров Вассерман: автоматизация доставок сократит разницу доходов учителей и курьеров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Автоматизация доставок поможет сократить разницу в доходах учителей и курьеров, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он привел в пример беспилотники от «Яндекса», которые уже активно используются в Москве. По мнению парламентария, развитие технологий доставки позволит уменьшить зависимость от ручного труда и снизит доходы курьеров до уровня, более сопоставимого с зарплатами педагогов.

Надеюсь, что коллективный разум законодательной и исполнительной власти какой-нибудь выход найдет. Но, скорее всего, частичный выход уже нащупывают наши крупнейшие фирмы интернет-торговли, они уже осваивают доставку некоторых товаров при помощи разных мелких беспилотников. Скажем, беспилотники от «Яндекса» попадаются на московских улицах настолько регулярно, что уже есть даже сообщения о том, как люди помогают такому беспилотнику выбраться, например, из сугроба. Я думаю, что, как и любую нетворческую специальность, это удастся автоматизировать. Это будет если не полным решением проблемы сокращения разрыва в доходах учителей и курьеров, то, по крайней мере, достаточно серьезной его частью, — высказался Вассерман.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Минпросвещения и Минтруду необходимо решить проблему с оплатой труда молодых учителей. По ее словам, этого заработка не хватает, чтобы прокормить семью. В качестве примера она привела тот факт, что в Москве и других регионах курьеры получают по 130 тысяч рублей.

До этого стало известно, что наиболее высокие зарплаты в России получают сотрудники строительной, логистической отраслей, сфер IT и доставки. Средняя зарплата работников строительной сферы достигает 95 тысяч рублей. Что касается курьеров, то их ежемесячный доход в зависимости от графика достигает 122 тысяч рублей.