В Госдуме назвали признаки брошенных земельных участков Депутат Валенчук: земельный участок признают брошенным при его захламленности

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Земельный участок в России смогут признать брошенным, если он захламлен более чем на 50% и не убирается в течение одного года, сообщил «Известиям» депутат Госдумы Олег Валенчук. По словам председателя Союза садоводов России, это один из предварительных критериев, по которым садовые и огородные участки будут признаваться неиспользуемыми.

Издание отмечает, что правительство РФ утвердило план совершенствования законодательства по эффективному использованию земель, для чего создается механизм признания земельных участков неиспользуемыми. Этот механизм позволит в будущем изымать участки и продавать их заинтересованным.

Валенчук пояснил, что в настоящий момент в России понятие брошенного участка отсутствует. Правительственная комиссия, в которую он входит, только разрабатывает критерии его определения.

Разработаны признаки неиспользуемого садового участка: он должен быть захламлен более чем на 50% и не убираться в течение одного года. Также должны быть разрушены объекты капитального строительства и не восстанавливаться более пяти лет, — рассказал Валенчук.

Законопроект, посвященный земельным участкам, внесут в правительство в октябре 2023 года, а в Госдуму — в мае 2024 года, уточнило издание.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что исходя из опыта действующих государственных программ по бесплатной выдаче гражданам земельных участков, многие отказываются от такой земли. Он отметил, что при предоставлении бесплатной земли власти не обещают, что снабдят эти участки коммунальными благами. Чаплин предложил разработать программы подключения таких земель к коммуникациям.