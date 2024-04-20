В Госдуме назвали «паразитов», мешающих повысить зарплаты врачам в России Депутат Арефьев: для роста зарплат врачам нужно отказаться от страховой медицины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России необходимо отказаться от страховой медицины, чтобы повысить зарплаты врачам, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, между пациентами и лечебными заведениями посадили «двух паразитов» — ФМС и страховые компании.

Надо отказаться от страховой медицины. Зачем она нужна? Все это возмущает до глубины души. Зачем посадили двух паразитов между пациентом и лечебным заведением: ФМС и страховую компанию. Они не лечат, а только деньги забирают себе, строят себе офисы. У них высокая зарплата, да, позаботились о себе. А о зарплатах врачей не заботятся, — высказался Арефьев.

Депутат предложил объединить бюджетные деньги и средства ФМС, чтобы использовать их для повышения зарплат врачам через областные и районные здравотделы. Арефьев считает ФМС бесполезной структурой.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям направлять средства обязательного медицинского страхования на зарплаты медработникам в приоритетном порядке. Российский лидер также попросил установить мониторинг кадрового обеспечения организаций первичного звена здравоохранения. Согласно тексту указа, медработники районных центров, малых городов и сельских населенных пунктов будут получать ежемесячные социальные выплаты.