В Госдуме назвали континент, практически навсегда потерянный для Запада Депутат Журавлев: просьба ЦАР о военной базе РФ говорит о потере Африки Западом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Просьба руководства ЦАР разместить на территории республики российскую военную базу говорит о потере Западом, особенно Францией, Африки, рассказал NEWS.ru первый заместитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий добавил, что ЦАР, как и другие экс-колонии Парижа, отворачивается от Запада, ориентируясь в международных отношениях на РФ.

Собеседник напомнил, что СССР размещал свои военные базы в Египте, Эфиопии, Тунисе, Ливии и Судане, однако после развала Советского Союза часть объектов заняли США, так как Москва вывела оттуда контингент.

В Африке у нас были советские военные базы в Египте, Эфиопии, Тунисе, Ливии, Судане. В основном в портовых городах, приспособленных для стоянки и ремонта ВМФ. Некоторые, кстати, после того как были оставлены, заняли американцы, и до сих пор, к примеру в Судане, там располагаются подразделения армии США, — отметил Журавлев.

По его словам, для восстановления влияния в Африке России стоит возрождать военные базы в регионе.

Посольство России в ЦАР ранее подтвердило обсуждение создания военной базы в стране. При этом дипломаты отметили, что конкретные сроки прибытия контингента и его численность в настоящее время не определены.

Накануне о желании властей ЦАР видеть в стране военную базу РФ объявил советник президента республики Фидель Нгоуандика. Он отметил, что руководство государства уже предоставило для этих целей участок в городе Беренго в 80 километрах от столицы Банги.