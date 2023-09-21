В Госдуме назвали истинные причины ссоры Украины и Польши Журавлев связал ухудшение отношения Польши к Украине с парламентскими выборами

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Office/Global Look Press

Ухудшение отношений между Польшей и Украиной может быть связано с парламентскими выборами, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, почти 80% поляков выступают против отправки денег и вооружений Киеву. Текущий конфликт между странами политик также объясняет желанием Польши показать свою самостоятельность.

Все делается исключительно для выборов, которые у них пройдут парламент и после вернется на круги своя. Несмотря на то, что 80% граждан против помощи Украине, но наплевать правительству на это дело. Они просто сейчас играют, чтобы просто всем показать свою самостоятельность, — заявил Журавлев.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что Польша и Украина не могут быть настоящими союзниками из-за исторических разногласий. Речь идет, в частности, о желании Варшавы заполучить западные регионы Украины, в том числе Львовскую область. По мнению Журавлева, президент Польши Анджей Дуда «воспользовался глупостью» политиков Киева, чтобы заполучить эти территории в обмен на транспортные услуги по поставкам оружия. Однако в конечном счете это привело к финансовым потерям, исчисляемым в миллиардах злотых.

Платить такую высокую цену Варшава за Львов, видимо, не предполагала, и теперь вынуждена и сама вооружаться, чтобы забрать его не пряником, так кнутом, — отметил Журавлев.

Несмотря на возникшие разногласия, в конечном счете ситуация вновь изменится, считает депутат. По его словам, это обусловлено тем, что Польша остается государством, зависящим от США в политическом плане.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер ранее заявил, что Украина допустила серию абсолютно неприемлемых жестов в адрес республики. Предполагается, что речь идет об «аграрной войне» между Варшавой и Киевом из-за введения запрета на ввоз украинского зерна.