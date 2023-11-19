В ГД обвинили Финляндию в «прогибании» под США из-за закрытия границ с РФ Депутат ГД Новиков: Финляндия закрывает границы с Россией по требованию США

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Закрытие КПП на границе Финляндии и России связано не с мигрантами, а с готовностью Хельсинки «прогибаться» под требования Вашингтона, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Финляндия взяла курс на уход от равноправного сотрудничества к полному подчинению.

Причина закрытия КПП Финляндии, конечно, не в мигрантах, а в готовности нынешнего руководства страны полностью прогибаться под требования Вашингтона, которые гласно и негласно формулируются сегодня. Вы видим, как меняется курс взаимодействия стран. Финляндия уходит от сотрудничества к полному подчинению, а также продолжает руководствоваться русофобской политикой. В частности, демонстрирует это, закрывая границы с Россией, — отметил собеседник.

Решение Хельсинки, продолжил Новиков, влечет за собой определенную напряженность, но власти страны считают, что лучше пройти этот период сейчас. Руководство Финляндии полагает, что люди, возмутившиеся закрытию бизнеса, ориентированного на туристические потоки из России, рано или поздно будут вынуждены решать свои проблемы, добавил депутат.

Они убеждены, что граждане не будут протестовать вечно, постепенно они просто начнут искать новую нишу для реализации своего дела. И для руководства Финляндии этот разрыв отношений с Россией представляется хорошим, долгосрочным трендом. Сейчас, для того чтобы выиграть время, они говорят, что все ограничения временные, однако я бы не был в этом уверен, — резюмировал Новиков.

Ранее стало известно, что в Финляндии второй день подряд прошли митинги с требованием открыть границы с Россией. 19 ноября протестующие собрались в приграничном городе Лаппеенранте, на акцию пришли несколько десятков человек. Накануне акции провели в Хельсинки.

Кроме того, граждане Финляндии составили петицию с требованием открыть границы с РФ. Авторы прошения отметили, что решение правительства может негативно отразиться на людях, у которых есть родственники и в Финляндии, и в России. Сейчас петиция уже набрала 13 тысяч подписей.