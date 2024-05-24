В Госдуме научили россиян правильно подвязывать помидоры Депутат Чаплин: не стоит слишком туго подвязывать помидоры

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В период подвязывания помидоров не стоит слишком туго перетягивать растения, заявил в беседе с LIFE.ru председатель Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин. По словам парламентария, дачники могут использовать стойки, кольца и сетки для помощи пасленовым.

Важно заметить, что каждый сорт помидоров отличается по росту, поэтому нельзя установить одинаковую высоту для всех растений. Правильное подвязывание помидоров предполагает использование поддерживающих конструкций, таких как стойки, кольца или сетки, — перечислил Чаплин.

Дачникам ранее напомнили, что неправильный полив может привести к гибели всего урожая пасленовых. Томаты нуждаются в равномерном увлажнении почвы, а также в большом количестве солнечного света. В противном случае плоды могут столкнуться с вершинной гнилью или растрескаться. Помимо этого, стоит избегать избыточного использования удобрений, так как они могут спровоцировать активный рост зеленой массы вместо плодов.

Кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева уточнила, что дачникам стоит сажать рядом с озимым чесноком томаты, бобовые, а также бахчевые культуры и капусту, для получения хорошего урожая. Кроме того, чеснок также выделяет фитонциды, защищающие соседей растения от болезней и вредителей