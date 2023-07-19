В Госдуме нашли способ защитить животных от «полоумных» треш-стримеров Депутат ГД Бурматов предложил ввести ответственность за пропаганду жестокого обращения с животными

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В России необходимо ввести ответственность за пропаганду жестокого обращения с животными, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Парламентарий уже подготовил соответствующие поправки в административный кодекс. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат отметил, что это решение позволит бороться в том числе с «полоумными» треш-стримерами, которые готовы проявлять жестокость к животным ради лайков и просмотров.

Сегодня полоумные треш-стримеры готовы на камеру сотворить что угодно — с этим нужно бороться. Я подготовил поправки в КоАП, которые в ближайшее время направлю на заключение в правительство. Они запрещают пропаганду жестокого обращения, — пояснил парламентарий.

По словам Бурматова, также планируется создать институт конфискации животных. На первом этапе будут изыматься дикие звери, которые содержатся в домах незаконно. К ним в том числе относятся медведи, пумы и волки. Парламентарий уточнил, что закон, запрещающий держать таких животных, есть, но за его невыполнение не предусмотрены санкции.

Депутат уточнил, что в Госдуму несколько месяцев назад были внесены законодательные инициативы, которые должны решить проблему бездомных собак. Среди них были предложения об умерщвлении таких животных. Бурматов заявил, что подобные инициативы приняты не были в связи с их негуманностью.

Ключевой вопрос: статья закона об ответственном обращении с животными, предписывающая содержание собак без владельцев в приютах, осталась без изменений, как и статья о том, что регулирование численности безнадзорных животных осуществляется на принципах гуманности и жестокое обращение с ними недопустимо, — уточнил депутат.

Бурматов уточнил, что у регионов появились дополнительные возможности для организации пунктов временного содержания животных, льготной стерилизации, пропаганды ответственного обращения. Парламентарий уточнил, что средства на решение проблемы выделяются всем регионам в достаточном объеме. В связи с этим прокуратура разбирается с теми ситуациями, когда деньги были просто украдены, пояснил депутат. Он также отметил, что не все регионы принимали правильные решения. Так, например, в Челябинской области волонтерам попытались запретить контактировать с животными и подкармливать их.

В России ранее предложили ввести штраф в размере от одной до трех тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника. Соответствующий законопроект был поддержан в правительстве РФ, теперь его необходимо доработать в Госдуме.