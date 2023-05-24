В Госдуме нашли способ отфильтровать идейных противников среди мигрантов Депутат ГД Кузнецов предложил проверять соцсети соискателей гражданства России и мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил проверять соцсети соискателей гражданства России и мигрантов, сообщает ТАСС. По его мнению, таким образом появится возможность отфильтровать идейных противников от тех, кто разделяет ценности РФ.

По моему мнению, мы должны максимально открыть двери для граждан стран НАТО, разделяющих наши ценности и готовых трудиться на благо России. Но нам нельзя пускать в страну идейных противников. Поэтому обращать внимание важно на соцсети иммигрантов, — считает Кузнецов.

Парламентарий направил соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву. В нем он призвал проверять соцсети иностранцев, подавших документы на право пребывания в РФ или на получение российского гражданства. Депутат считает, что поводом для отказа могут стать публикации информации о пропаганде ЛГБТ, нетрадиционных ценностей и посты, содержащие пропаганду экстремизма или дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

Депутат считает, что такая мера даст возможность сотрудникам правоохранительных органов своевременно реагировать и пресекать правонарушения.

Ранее председатель комета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал трудоустраивать сначала россиян, а потом мигрантов. По его мнению, слова президента России Владимира Путина о миграционной политике следует трактовать однозначно — необходимо решать проблемы с трудовыми ресурсами за счет внутренних резервов.