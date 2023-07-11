В Госдуме нашли альтернативу автомобильным номерам для самокатов и мопедов Депутат Госдумы Толмачев призвал выдавать владельцам мопедов QR-коды, а не автономера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцам мопедов и электросамокатов следует выдавать QR-коды, а не автономера, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. По его словам, механизм должен быть удобен для людей.

Стоять в очередях, чтобы получить регистрационный знак на моноколесо, — глупо и несовременно. Я бы предложил регистрацию в упрощенном порядке через «Госуслуги». Селфи, фото транспорта — и получаете QR-код, который сами можете распечатать и наклеить на видимое место любимого самоката, — сказал Толмачев.

Парламентарий предложил и другой вариант — получить стикер в МФЦ. Толмачев отметил, что по коду можно будет узнать и информацию о человеке, если он попадет в ДТП.

В свою очередь замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев заявил, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности необходимо снабдить государственными номерными знаками по аналогии с автомобилями.

Кроме того, он предложил ввести штраф за езду на электросамокате одновременно двух человек. По его мнению, наказывать таких нарушителей следует по аналогии с теми, кто переходит дорогу в неположенном месте, но значительно строже: размер взыскания должен составлять тысячу рублей.