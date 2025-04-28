В Госдуме напомнили, как Украина в 90-х лишила себя сверхоружия Депутат Журавлев: Украина лишила себя сверхоружия Ту-160, которому нет равных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Украина не может противопоставить что-либо российскому стратегическому ракетоносцу Ту-160М, считает депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что после распада СССР у Киева было 19 новейших единиц советского «Белого лебедя», однако часть была распродана, а вторая — распилена.

В Европе стратегической авиации — то есть той, что способна на межконтинентальные перелеты, — нет, и вовсе не потому, что построить подобное не могут в Германии, Франции или Великобритании. Там просто военная стратегия после Второй мировой войны предполагает использование самолетов тактических, более легких, дешевых и маневренных, но между тем те же французские «Рафали» вполне способны нести и ядерное вооружение, — рассказал Журавлев.

Также, по словам депутата, нечто аналогичное есть и в Соединенных Штатах. Речь идет о бомбардировщике B-2 Spirit. Он считается одним из самых высокотехнологичных в мире и моложе Ту-160 на 10 лет. Однако из его вооружения — только свободно падающие авиабомбы, что сильно ограничивает зону применения, так как самолет должен находиться прямо над объектом бомбардировки.

B-52H Stratofortress — тот вообще родом из 1960-х, но единственный на Западе, что вооружен стратегическими крылатыми ракетами. Модернизированный же Ту-160 обладает всем современным арсеналом, у него и стратегические Х-55СМ, и новейшие Х-102. Х-55СМ позволяет поражать цели на максимальной дальности 3500 км от самолета-носителя, а Х-102 — на дальности до 5500 км. При этом мощность ядерных боеголовок, которые несут эти ракеты, составляет 200 и 250 килотонн соответственно. Всего же Ту-160 может брать за один вылет 12 крылатых ракет. И в этом отношении ему, конечно, аналогов нет, — объяснил Журавлев.

До этого американский журнал 19FortyFive писал, что Ту-160, впервые совершивший полет в 1981 году, по-прежнему остается опасным для потенциального противника. Радиус действия самолета достигает 7,3 тысячи километров.