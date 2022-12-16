В Госдуме допустили возвращение части Литвы в состав России Депутат Госдумы Колесник: Россия может поднять вопрос о возвращении Вильнюсского края

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Россия может вернуть себе Вильнюсский край, который был подарен Литве во времена СССР, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник. По словам парламентария, вопрос о возвращении территории может быть поднят из-за негативного отношения республики к РФ.

Литвы как страны вообще не существует. У них ничего нет. Ни армии, ни полезных ископаемых. Единственное, что есть — Вильнюсский край. И то подаренный им Советским Союзом, — сказал депутат.

Он пояснил, что Вильнюсский край по репарации был частью СССР. Депутат подчеркнул, что документов о передаче края Литве не было подписано. Россия могла бы спокойно забрать эту территорию себе, однако «по глупости» не сделала этого, отметил Колесник.

Мы еще поднимем этот вопрос за их свинское отношение к нам. Литва, Латвия, Эстония и Финляндия всегда были частью российской территории. Видимо, они ждут передела, — заявил Колесник.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что передача Аляски США была геополитической ошибкой, а соответствующая сделка — явно непрозрачной. Он сообщил, что в партии считают сделку ничтожной и предлагают начать работу по возвращению территории в состав России.