В Госдуме допустили возвращение Костомарова в большой спорт Журова допустила возвращение Костомарова в большой спорт после ампутации стоп

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сможет вернуться в большой спорт даже после ампутации стоп, считает депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту подчеркнула в беседе с NEWS.ru, что сейчас существует большой ассортимент протезов для спортсменов. Она допустила, что для фигуриста разработают индивидуальное оборудование.

Возможно, у нас что-то придумают, например специальные коньки, чтобы позволить Роману выступать в фигурном катании. Понятно, что не все элементы он сможет демонстрировать и выступать, как он делал раньше. Возможно, это будет что-то новое, потому что у нас есть для кибератлетики ряд протезов и другое оборудование, чтобы люди чувствовали себя полноценно. Я допускаю, что наши ученые придумают что-то специально для Романа, — сказала Журова.

Ранее Костомаров поделился новыми кадрами с тренировок. На видеозаписи впервые видны руки спортсмена после ампутации кистей.

Он заявил, что ежедневно стремится делать что-то новое. Костомаров также отметил, что ему хочется бежать и прыгать.

До этого спортивный врач Александр Яблуновский заявил, что тренировки на велотренажере, которые Костомаров начал в больнице после ампутации стоп, являются наиболее подходящим для него способом реабилитации. Он высказал мнение, что спортсмен быстро восстановит себя физически, но ему придется учиться заново кататься на коньках.