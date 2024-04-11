В Госдуме анонсировали обсуждение важнейшей реформы школьного образования Депутат Милонов призвал отменить шестидневную учебную неделю в школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Российские школы должны перейти на пятидневную учебную неделю, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что в ГД могут рассмотреть идею соответствующей реформы. По его мнению, из-за шести «рабочих» дней дети практически лишены свободного времени для общения с семьей.

Шестидневка в школе — это как шестидневная рабочая неделя, отмененная в начале XX века. У детей уничтожают мотивацию учиться, они не отдыхают, почти не общаются с семьей. Верните детей в семью! Учителя и администрация в прямой зависимости от количества уроков, их зарплата напрямую зависит от количества этих часов. Думаю, что на уровне Госдумы нужно проработать законопроект, который закрепит право детей на пятидневную учебную неделю, — добавил Милонов.

Ранее российская актриса Ольга Будина заявила, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» негативно влияет на подростков и сейчас неподходящий момент для обращения к периоду 90-х годов. Она выразила несогласие с теми деятелями искусства, которые позитивно оценили сериал, и отметила, что после его выхода школьники стали чаще драться и вести себя агрессивнее.

Будина отметила, что рассуждает как родитель и как человек, понимающий влияние образов на процессы в социуме. При этом актриса признала, что картина выполнена талантливо.