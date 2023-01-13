В Госдуме анонсировали меры против уехавших из России и наносящих ей ущерб Депутат Госдумы Морозов призвал лишить всех прав покинувших Россию и наносящих ей ущерб

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Олег Морозов

В Госдуме ведется работа над мерами в отношении покинувших Россию и наносящих ей ущерб своими действиями граждан, заявил РИА Новости депутат от «Единой России» Олег Морозов. По его словам, такие люди не могут пользоваться теми же правами, что и остальные россияне. Озвученное ранее предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о конфискации имущества уехавших «отвечает на запрос большинства российских граждан», уверен депутат.

Нужна соответствующая процедура, и она будет создана. Такая работа ведется, — сказал парламентарий.

Он уточнил, что при рождении ребенка в другой стране уехавшему должен быть недоступен материнский капитал, а при ведении политической деятельности за рубежом он не должен иметь возможности выдвинуться в депутаты и голосовать на выборах.

Покинувшие РФ в «трудный час» и наносящие ей ущерб люди «могут и должны быть поражены в правах», считает Морозов.

Ранее Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.