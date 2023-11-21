В ГД заявили, что помилованный за участие в СВО сатанист не служил в ВС РФ Депутат Соболев: помилованный за участие в СВО сатанист не служил в ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Помилованный за участие в СВО сатанист не служил в ВС РФ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, заключенные, которые по контракту участвовали в спецоперации, были лишь в составе частных военных компаний. Он добавил, что некоторое время назад президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому добровольцами по контракту принимаются лишь те, кто не совершал тяжкого уголовного преступления.

Несколько месяцев назад президент подписал указ, согласно которому добровольцами по контракту принимаются лишь те люди, кто не совершал тяжкого уголовного преступления. И поэтому сатанист, который убивал детей и был помилован, в принципе не мог служить по контракту, — сказал Соболев.

Ранее член ярославской банды сатанистов, убившей, а потом расчленившей четырех подростков, Николай Оголобяк вышел на свободу. По словам отца помилованного, его сын участвовал в СВО и получил ранение. Там он пребывал около шести месяцев. Сейчас он находится в Ярославле.

Банда сатанистов орудовала в Ярославле в 2006 году. Сначала подростки, среди которых был Оголобяк, убивали животных, а потом перешли на людей. Своих жертв они расчленяли и закапывали в ямах недалеко от места проведения своих ритуалов.