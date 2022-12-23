В ГД заявили, что Блинкен проговорился о планах США по конфликту на Украине Депутат Толмачев: Блинкен проговорился о планах США устроить конфликт на Украине

Фото: IMAGO/Janine Schmitz/photothek/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен «проговорился» о планах устроить конфликт на Украине из-за слов об Афганистане, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Ранее тот заявил, что США не смогли бы в нужном объеме оказывать помощь Киеву, если бы не приняли решение уйти из Афганистана. По словам депутата, США уже долгое время обучали украинцев ненависти к россиянам, и высказывание Блинкена это лишний раз доказывает.

Блинкен проговорился, что, если бы американцы не ушли из Афганистана, то не могли бы оказывать помощь Украине в полной мере. Значит, афганцы, цепляющиеся за шасси самолета, позорное бегство, горы оставленной техники и оружия — это все, чтобы лучше подготовиться к операции в центре Европы? Мы примерно так и предполагали. То, что на Украине готовили плацдармы, наемников, диверсантов, вели огромную работу по воспитанию в населении ненависти к России и русским — не секрет, — сказал Толмачев.

Он выразил удивление, что Блинкен проговорил все это вслух, и высказал предположение, что в Белом доме устали врать.

Передача Украине батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных вооружениях, ранее заявил американский президент Джо Байден. По словам главы США, данное вооружение поставляется Киеву якобы не для нападения на российские территории. Он добавил, что не обсуждал с президентом Украины вопрос применения ЗРК Patriot. Глава Белого дома отметил, что США продолжат помогать Украине, пока она существует.