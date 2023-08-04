В ГД заподозрили психические расстройства у поклонников шоу об экстрасенсах Милонов заподозрил психические расстройства у поклонников шоу об экстрасенсах

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Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заподозрил у поклонников «Битвы экстрасенсов» психические заболевания. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что такие программы смотрят россияне с низким уровнем образования.

Этим увлекаются либо люди с неустойчивой психикой, либо люди с очень низким образованием, действительно могут причинить вред окружающим — купят какие-нибудь карты таро, нападут на кого-нибудь или не сделают что-нибудь важное, — сказал Милонов.

По мнению парламентария, подобные передачи нужно запретить или оставить в качестве «шутовского шоу». Милонов считает, что лучше вообще обойтись без таких программ, поскольку в России «не так много эфиров, чтобы заполнять их откровенным третьесортным шлаком».

Два аспекта. Первый — можно демонстрировать это в качестве шутовского шоу, как шуты пытаются облапошить людей. Типа, «смотрите на идиотов». Но часть «магов» и «экстрасенсов» являются психически больными, смеяться над ними не в наших традициях и не очень гуманно. Поэтому, наверное, лучше запретить эти шоу. А вдруг какой-то психически неуравновешенный человек подумает, что это действительно все правда, — сказал парламентарий.

Ранее преподаватель по технике речи Кристина Дейнеко рассказала, что голос является мощным инструментом воздействия на психику людей, чем пользуются разнообразные гадалки и экстрасенсы. По ее словам, для усиления воздействия такие «специалисты» добавляют в свои высказывания особые эмоциональные оттенки, а также определенные ключевые слова и выражения.