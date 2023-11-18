В ГД задумались о поправках в закон из-за записавшегося в иноагенты блогера Депутат Альшевских разберется в ситуации с записавшимся в иноагенты блогером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст РФ руководствовался законом, когда выносил решение о внесении в реестр иностранных агентов техноблогера Марата Никандрова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), попросившего наделить его этим статусом «по приколу», заявил изданию «Подъем» член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских. При этом он отметил, что этот случай показал необходимость внесения поправок в закон.

Там процедура вся прописана. Если это произошло в нарушение действующего законодательства, прокуратура вправе провести проверку и, если выявит нарушение, поправит. Изучу этот случай, и если на самом деле необходимо инициировать внесение поправок, чтобы устранить какие-то пробелы, мы с коллегами это обсудим в нашей комиссии и примем решение, — сказал парламентарий.

Ранее 19-летний Никандров, внесенный 17 ноября в реестр иноагентов, рассказал, что самостоятельно попросил признать его иноагентом, направив соответствующее обращение в Минюст «по приколу». Заявку с ИНН, СНИЛС и паспортными данными он внес примерно полторы недели назад. Такая идея у блогера возникла после встречи с друзьями в баре.