В ГД внесут закон об ограничении удаленной работы для уехавших россиян Клишас: в ГД внесут законопроект об ограничении удаленной работы для уехавших россиян

Фото: shutterstock.com

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что ведется разработка законопроекта, предусматривающего ограничения на дистанционную работу для россиян, покинувших страну. В беседе с RTVI сенатор отметил, что инициативу вынесут на рассмотрение в ближайшее время.

При этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ему неизвестно о разработке такого законопроекта.

Я в этих разработках участия не принимаю. <...> Пока законопроект на эту тему в комитет не поступал. Мне про разработку этого проекта ничего не известно, — сказал Нилов.

Он также отметил, что Трудовой кодекс позволяет работодателю и работнику «регулировать вопрос использования формата занятости». По словам Нилова, если руководитель решит, что удаленная занятость недопустимо, то сотруднику придется считаться с таким решением начальства.

Ранее Клишас заявлял, что возможно введение ограничений для россиян, которые уехали за рубеж после начала частичной мобилизации. Он не стал уточнять, о поправках в какие российские законы может идти речь. По его мнению, ограничения возможны для людей, которые трудятся в «чувствительных сферах» экономики, например в сфере транспортной безопасности и госсекторе.