В ГД рассказали, приведет ли высылка дипломатов из ФРГ к разрыву отношений Депутат Госдумы Журова: высылка российских дипломатов из ФРГ не приведет к разрыву отношений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Высылка российских дипломатов из Германии, о которой стало известно 22 апреля, вряд ли приведет к разрыву отношений Москвы и Берлина, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Парламентарий не исключила, что более жесткая реакция Кремля последует в случае высылки «всей нашей дипмиссии, поголовно».

Я не думаю, что мы собираемся разрывать дипотношения полностью [с Германией]. Если они, конечно, всю нашу дипмиссию, поголовно [вышлют], ни кого не оставят, тогда, наверное, мы отреагируем более жестко. Кто-то должен остаться, есть взаимодействие с людьми, с нашими соотечественниками по житейским вопросам — согласования, доверенности, правовая помощь, — отметила Журова.

Собеседница подчеркнула, что любое взаимодействие российской стороны с Берлином могут воспринять как работу агентов из посольства РФ, даже по культурным и гуманитарным программам. Депутат добавила, что в ФРГ еще есть «здравые люди, допускающие быстрое восстановление отношений, когда все это закончится».

Заметьте, они же тоже всех не высылают. Есть люди здравые, допускающие, когда это все закончится, надо будет очень быстро восстанавливать отношения обратно. Там наши соотечественники, — подытожила Журова.

В МИД РФ ранее сообщили, что немецкие власти стали проводить курс на разрушение всего массива российско-германских отношений. Россия зеркально ответит на высылку дипломатов, об этом уже был уведомлен посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр, добавили в ведомстве.

Ранее политолог Сергей Марков призвал арестовать главу МИД Германии Анналену Бербок и призвал предать ее международному трибуналу за соучастие в военных преступлениях киевского режима. Эксперт добавил, что слова Бербок о вине России во вступлении Финляндии в НАТО из-за нарушения норм международного права являются ложью.