В ГД рассказали, чем грозят новые санкции и могут ли напугать партнеров РФ Депутат Новиков: Запад выкручивает руки России, вводя санкции против партнеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад продолжает «выкручивать руки» России, вводя санкции против зарубежных партнеров страны, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что они перешли к «запугиванию» компаний из других государств, поскольку российская экономика продолжает расти, несмотря на ограничения против РФ.

На сегодняшний день НАТО, ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ и все остальное — это элементы, которые используются для давления на Россию. G7 не является исключением, поэтому вполне логично, что они обсуждали вопрос о новых санкциях. Так они выразили готовность продолжать выкручивать нам руки. При этом, несмотря на определенные ограничения, не раз отмечалось, что российская экономика продолжает расти. Из-за этого они перешли к запугиванию компаний из других стран, — сказал депутат.

Новиков подчеркнул, что ранее предпринималась попытка реконструировать «Большую семерку» и превратить ее в «Большую восьмерку». Такие шаги символически означали, что Запад готов протянуть руку «избавившейся от коммунизма России и признать нас частью свободного мира», добавил парламентарий. По его мнению, это была «некая операция прикрытия, чтобы задушить Россию в своих объятиях».

Это было сделано для того, чтобы внутри нашей страны создавались чрезвычайно комфортные условия для деятельности западного бизнеса, для скупки за бесценок целых отраслей экономики РФ. Когда все стало слишком очевидно и мы потребовали справедливых правил игры — «Большая восьмерка» вновь трансформировалась, начала вводить всевозможные санкции и ограничения, чтобы подорвать нашу экономику, — заключил Новиков.

Ранее на виртуальном саммите G7 лидеры стран «Большой семерки» заявили, что примут меры в отношении стран, которые поддерживают Россию в конфликте на Украине. Также они осудили Северную Корею и Иран, которые, по их мнению, поставляют России оружие. В «Большой семерке» выразили обеспокоенность по поводу поставок в РФ товаров двойного назначения из Китая.