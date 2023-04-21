В ГД рассказали, будут ли поставки Duracell по параллельному импорту Депутат ГД Гутенев: часть продукции Duracell будет поставляться в Россию по параллельному импорту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С уходом американского производителя батареек Duracell с отечественного рынка россияне вряд ли ощутят нехватку его продукции, поскольку частично она будет поставляться в РA в рамках параллельного импорта, заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его мнению, подорожания батареек также ожидать не стоит.

Duracell выпускает довольно широкую номенклатуру различных аккумуляторов и батареек. Некоторые из них производятся в России, другие ввозятся из-за рубежа. Я уверен, что часть номенклатуры Duracell будет в рамках параллельного импорта присутствовать на [российском] рынке, — сказал парламентарий.

Он отметил, что альтернатив Duracell достаточно много, поэтому «мы не почувствуем ни ценовых колебаний, ни отсутствие какого-либо ассортимента». Депутат также предположил, что при выборе батареек россияне будут руководствоваться соотношением между ценой и качеством.

Duracell решила уйти с российского рынка после полного прекращения поставок продукции с завода компании в Бельгии. Соответствующее решение приняли акционеры. Руководство компании распорядилось разорвать все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы и рассчитаться с персоналом.