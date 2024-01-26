В ГД раскрыли, есть ли у России иммунитет к вирусу прозападных революций Журавлев: вирус прозападных революций не попадет в Россию из-за ее иммунитета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Россияне настолько сплотились вокруг специальной военной операции, что никакой вирус прозападных революций не пройдет, сказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он сравнил современную Россию с организмом с сильным иммунитетом, который отторгает зараженные клетки.

Российское общество настолько сплотилось вокруг специальной военной операции, что всех предателей и без того выдавливает, как ненужный хлам. Оно это делает, как обладающий хорошим иммунитетом организм, который отторгает зараженные клетки и сопротивляется вирусам. По этой причине, надеюсь, все попытки Запада создать внутри нашей страны новые очаги заразы, несмотря на большое число учебных программ и затраченные на это деньги, вряд ли увенчаются успехом, — уточнил собеседник.

Журавлев добавил, что каждая подобная ячейка, как только возникает, непременно должна быть ликвидирована как шпионская. Депутат выразил уверенность, что в этом деле все средства хороши: от принудительной высылки из страны тех, кто находится на обеспечении западных спецслужб до тюремных сроков, которые должны быть «весьма и весьма длительными».

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад, уверовавший в собственную способность устраивать госперевороты, намеревается совершить революцию в России. Он отметил, что на счету у США и их союзников трагедии Арабской весны и Евромайдана. По мнению Нарышкина, это привело западные страны к «головокружению от успехов».