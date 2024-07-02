В ГД призвали провести проверку в отношении сотрудников щелковского роддома Депутат Куринный: необходимо проверить врачей Щелковского перинатального центра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо провести проверку в отношении сотрудников Щелковского перинатального центра, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Таким образом парламентарий отреагировал на новость о пациентке, чей ребенок родился мертвым. По его мнению, врачи роддома профессионально непригодны, если роженица действительно потеряла ребенка из-за того, что ей вовремя не оказали необходимую помощь.

Сложно оценивать ситуацию только со слов женщины с ее трагедией. Хотелось бы профессионального разбора. Это необходимо, чтобы лица, которые профнепригодны, не допускались к данной деятельности, — пояснил парламентарий.

Куринный уточнил, что в идеале проверка должна проводиться как ведомственным, так и профессиональным контролем. Но, как подчеркнул эксперт, профессиональный разбор пока недостаточно развит в России.

В таких случаях грубые ошибки, в том числе и халатность, являются причиной для отстранения или лишения возможности заниматься врачебной деятельностью. Я думаю, служебное расследование уже проведено, просто никто не делится результатами, — заключил Куринный.

Одна из рожениц ранее рассказала, что врачи Щелковского перинатального центра относятся к своим пациенткам по-хамски. Она подчеркнула, что самое страшное началось, когда ей потребовалось зашить несколько разрывов. По ее словам, процедуру выполнял не врач, а девочка-практикантка, при этом все проходило без анестезии.