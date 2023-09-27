В ГД призвали привлечь к ответственности Викторию Боню за мошенничество Депутат ГД Выборный призвал привлечь к уголовной ответственности Викторию Боню

Фото: t.me/v_bonya

Виктория Боня

Блогера и модель Викторию Боню необходимо привлечь к ответственности, так как в ее действиях усматриваются признаки мошенничества, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его словам, покупатели подписки на ее закрытый канал имеют право на возврат средств, так как блогер не оказала им обещанную услугу.

Признаки мошенничества явно присутствуют, поэтому считаю, что органы правопорядка должны серьезно заняться этим делом. И, если после проведенной проверки найдут признаки состава преступления, то, конечно же, заведут уголовное дело против блогера, — заявил Выборный.

Парламентарий подчеркнул, что в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов рассматривают все действия, которые могут повлечь те или иные правонарушения. В частности Боню могут проверить на предмет уклонения от уплаты налогов.

Как сообщалось ранее, подписчики Виктории Бони подали на нее заявление в полицию. Поводом для этого послужил ее отказ публиковать фотографии после пластической операции в закрытом канале, несмотря на оплату подписки. Сама блогер утверждает, что она не выложит снимки до тех пор, пока на платный канал не подпишутся 30 тысяч человек. Отмечается, что стоимость подписки составляет 1300 рублей.