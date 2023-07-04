В ГД призвали временно освободить ИП от пенсионных и страховых взносов Депутат ГД Свистунов предложил отменить пенсионные и страховые взносы для ИП, если они прекратили деятельность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов в комментарии NEWS.ru предложил освободить индивидуальных предпринимателей от обязательных страховых и пенсионных взносов, если фактическая деятельность не ведется. Парламентарий (фракция ЛДПР) отметил, что сообщать о прекращении и возобновлении работы бизнесмен должен подачей особой декларации.

Бывают случаи, когда в силу различных обстоятельств ИП вынужденно приостанавливает деятельность. По болезни, или если бизнес перестает приносить доход. Но действующее законодательство, даже если ИП не ведет фактическую деятельность, не освобождает от уплаты обязательных страховых взносов. Нельзя заставлять ИП платить за воздух. Поэтому мы разрабатываем поправки в действующее законодательство, отменяющие обязательный страховой и пенсионный взносы для ИП, если фактическая деятельность не ведется, — рассказал Свистунов.

По его словам, обязательный страховой и пенсионный взносы составляют в сумме больше 42 тысяч рублей, из-за чего предпринимателю выгоднее закрыть свое ИП. И если спустя какое-то время придется создавать новый бизнес, то приходится открывать ИП заново, то есть заново тратить время и деньги.

Декларировать приостановку и возобновление деятельности ИП должен подачей особой декларации. На время приостановки деятельности предприниматель должен сдавать только нулевой отчет, — резюмировал Свистунов.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале о подготовке партией законопроекта, предлагающего увеличить в два раза максимальный доход самозанятого в России. В случае, если проект будет утвержден, лимит составит 4,8 млн рублей в год, добавил парламентарий.