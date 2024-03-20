В ГД пристыдили солиста «Би-2» за слова о гражданской войне в России Депутат ГД Говырин: Леве «Би-2» не стоит выступать в Израиле после слов о России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лева «Би-2»

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил NEWS.ru, что после высказываний солиста группы «Би-2» Левы (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о возможном начале гражданской войны в России на фоне СВО ему не следует выступать в Израиле. Участники коллектива были депортированы туда из иммиграционной тюрьмы в Таиланде в конце января.

После таких высказываний, я думаю, на Святой земле ему тоже не стоит выступать. Его ложь в словах и мыслях никак не укладывается в христианской картине мира, когда человек, отдавая себе отчет в своих действиях, осознанно говорит и распространяет неправду. Это явно мешает ему жить по заповедям Божьим, — заявил Говырин.

Парламентарий задался вопросом, почему артист может рассуждать о гражданской войне в России, находясь в Израиле. По его словам, непонятно, как Лева «Би-2» мог переехать в страну, чье правительство обвиняют в излишней жестокости по отношению к сектору Газа.

Впрочем, неважно, откуда он это глаголит, но если бы его песни в фильме «Брат-2» не прозвучали, его коллектива, где он числился вокалистом, так и были бы они бродячими артистами и мотались по свету в поисках популярности, — высказался народный избранник.

Ранее группа «Би-2» объявила об отмене выступлений в Турции в рамках четырехдневного фестиваля, который должен был состояться в конце апреля в Кемере. Музыканты заявили, что не смогут приехать в силу «объективных причин».