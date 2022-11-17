В ГД предложили вернуть в школы традиционные уроки труда Депутат ГД Колунов: в школы надо вернуть традиционные уроки труда

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Российские школы нуждаются в возвращении традиционных уроков труда, они станут заменой нынешнего предмета «Технология», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий подчеркнул, что слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье привьют детям не только необходимые навыки, но и любовь к труду.

Многие поймут радость от ручного труда. Это нормально, когда ребёнок участвует в уборке класса, школьного двора, помогает дома — выполняет мелкие, но важные для его воспитания поручения. Например, мальчишкам будет полезно научиться мелкому ремонту. Речь идёт о навыках, которые всегда пригодятся во взрослой жизни. Возможно, что уроки труда надо популяризировать посредством СМИ, социальных сетей. Дети должны делиться друг с другом своими впечатлениями от уроков, демонстрировать достижения, — добавил Колунов.

Собеседник отметил, что соответствующие изменения будут на официальном уровне предложены министру просвещения России Сергею Кравцову.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявлял, что в новом учебнике по истории России появится раздел о военной операции на территории Украины. По его словам, учебник будет «правильным», также в него войдет информация о подвигах россиян в ходе конфликта. Точные сроки выхода обновленных учебников спикер не назвал, какие конкретно эпизоды дети будут изучать и в каком возрасте — тоже неизвестно.

До этого Кравцов уже заявлял о планах добавить в учебники истории события, связанные с военной операцией на Украине. Также министр добавил, что Минпросвещения намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По его словам, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии.