В ГД предложили обучать россиян, как действовать в условиях теракта Депутат Гусев предложил обучать россиян действовать в условиях теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Гусев

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев разработал состоящую из пяти шагов инициативу, направленную на противодействие террористическим угрозам в России, с ней ознакомился NEWS.ru. Парламентарий считает необходимым улучшить уровень подготовки сотрудников охранных предприятий, а также обучить всех россиян действиям в условиях террористической опасности.

Для обсуждения вопроса по обучению граждан России и охранных предприятий соответствующим действиям Гусев предложил организовать закрытое думское заседание с руководством всех правоохранительных структур. Он подчеркнул, что для улучшения уровня безопасности необходимо прояснить, как она сейчас организована.

Мы должны быть готовы ко всему. Необходимо обучить все охранные предприятия, как действовать в случае угрозы. Обучить каждого гражданина, что делать, если оказались в такой тяжелой ситуации, — следует из документа.

В рамках второго шага необходимо провести в Госдуме слушания по миграционной политике, поскольку к настоящему моменту накопилось достаточно предложений по соответствующим изменениям в законе. Кроме того, депутат предлагает провести ревизию всех выданных паспортов приезжим из Средней Азии за пять лет. В случае обнаружения нарушений он призвал высылать их из страны.

В качестве четвертого шага парламентарий считает нужным выдворять мигрантов, у которых закончилось время легального пребывания в России. Итоговым шагом станет обязательная привязка приезжих рабочих к работодателям. По мнению Гусева, опасность представляют именно те, кто не собирается легализоваться в России, а напротив, занимается криминальной деятельностью.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции. По его мнению, это помогло бы обеспечить внутреннюю безопасность, поскольку иностранные лица, которые пересекают границу, являются «угрозой прежде всего для самих себя».